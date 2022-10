Analysten kennen die Firmen doch meist gut. Warum liegen sie so daneben?

Sie sind es gewohnt, dass die Konzerne die Gewinne selbst in schwierigen Zeiten steigern, so wie es in der Covid-Krise der Fall war. Und selbst die Notenbanken hoffen auf ein Soft Landing. Aber wir haben einen Energiepreisschock, die Löhne schiessen in die Höhe, und wie in einer konzertierten Aktion steigen die Zinsen global kräftig an. Das kann nur zu etwas Negativem führen. Die globale Rezession kommt, und damit schrumpfen die Gewinne.