Wie wichtig sind diese Gebühren oder sogenannten «Gas Fees» und wie wähle ich die vielversprechendsten Projekte aus?

Gas Fees sind wichtig, um Transaktionen auf Blockchains wie Ethereum durchzuführen und das Netzwerk zu sichern. Sie verhindern Spam, priorisieren Transaktionen und belohnen Miner. Um vielversprechende Projekte ausfindig zu machen, empfiehlt es sich, den Markt in die Sektoren zu unterteilen und jeweils zwei bis drei Kryptos mit starken Fundamentaldaten auszuwählen. Zum Beispiel bei den Smart-Contract-Plattformen auf unterschiedliche Spitzenprojekte setzen. Obschon teuer, ist Ethereum an vorderster Front dabei, weil der grosse Teil aller Anwendungen in diesem Ökosystem läuft und durch den Layer 2 günstiger geworden ist. BlackRock hat zudem angekündigt, eine neue Plattform für die Tokenisierung von Real-World Assets – sogenannte RWAs - auf der Ethereum-Blockchain zu nutzen. In diesen Tagen hat auch Toyota Pläne veröffentlicht, wie die Ethereum-Plattform in grösserem Umfang genutzt werden soll. Ethereum dürfte als Kernelement, welches von diversen Narrativen profitieren kann, in dieser Phase in jedem Kryptoportfolio Platz finden. Als Ergänzung zum Aufpeppen der Performance sowie zur Diversifikation macht es Sinn, ein paar kleinere Projekte zusätzlich zu halten.