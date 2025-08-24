Denken Sie, der Dollar läuft Gefahr, als Weltleitwährung ersetzt zu werden?

Da kann ich ganz klar sagen: Nein. Alle Daten, die ich sehe, zeigen kaum Anzeichen für einen Rückgang des Dollar-Anteils an den globalen Finanzmärkten. Zudem bleibt der Dollar die zentrale Währung für Kreditaufnahmen und -vergaben weltweit, selbst bei Unternehmen ohne US-Bezug. Und nicht zuletzt sind die US-Kapitalmärkte nach wie vor die vielfältigsten und liquidesten der Welt. Es ist wichtig, zwischen einer 'bärischen' Dollar-These und einer Erosion der Rolle des Dollars als Zentrum des Finanzsystems zu unterscheiden. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und eines davon findet tatsächlich statt, das andere nicht.