Die Veranstaltung, ein Abendessen zu dem 100 Gäste erwartet wurden, fand im Haus des Milliardärs und Hedgefonds-Managers John Paulson in Palm Beach statt. Die «überwältigende Unterstützung», sei ein Zeichen der Begeisterung für Trump, so Paulson in einer Erklärung. «Die Menschen wollen einfach Veränderung. Reiche Leute wollen sie, arme Leute wollen sie», so Donald Trump, flankiert von seiner Frau Melania vor Beginn der Spendengala.