Zu Wochenbeginn noch hatten die neue Zoll-Runde der USA und die Sorgen mit Blick auf den Iran-Konflikt den Bitcoin bis auf gut 62.500 Dollar nach unten gedrückt. Damit war das bisherige Jahrestief bei knapp 60.000 Dollar von Anfang Februar in Sichtweite gerückt. Am Mittwochabend setzte dann eine starke Erholung ein, die den Kurs auf etwas über 70.000 Dollar trieb. Am Donnerstag notierte der Bitcoin wieder knapp unter dieser Schwelle.