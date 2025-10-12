Trump hatte vor dem Wochenende sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea mit Verweis auf den schwelenden Handelskonflikt infrage gestellt. Er drohte mit einer «massiven Erhöhung» der Zölle auf Waren aus China und verwies auf die jüngsten «feindseligen» Exportkontrollen für seltene Erden. Er drohte, weitere Zölle in Höhe von 100 Prozent für Waren aus der Volksrepublik erheben zu wollen.