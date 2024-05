Die US-Notenbank Fed zeigte sich zuletzt vorsichtig. Eigentlich waren aufgrund des tendenziell rückläufigen Preisauftriebs für dieses Jahr einige Zinssenkungen in den USA erwartet worden, was Kryptowährungen wie den Bitcoin beflügelt hat. Weil die Teuerung aber nur noch langsam zurückgeht, sind die Erwartungen an die Fed deutlich zurückgenommen worden. Bei der Zinsentscheidung am Abend dürften die US-Währungshüter an ihrer straffen Haltung festhalten.