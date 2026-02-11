Der 25-Delta-Call-Put-Skew, ein Indikator dafür, ob Angst oder Gier die Optionspreise dominieren, ist weiterhin stark zugunsten von Puts verzerrt und signalisiert eine anhaltende Nachfrage nach Absicherung gegen Kursverluste, erklärte Griffin Ardern, Leiter Research und Optionshandel bei BloFin. «Der Einfluss der Hebelwirkung auf die Marktpreise hat deutlich abgenommen, was dazu beiträgt, die Volatilität zu verringern und die Preise zu stabilisieren», sagte Ardern und fügte hinzu: «Das bedeutet auch, dass viele Anleger Gewinne realisieren oder Verluste auf relativ niedrigem Niveau begrenzen und in Beobachtungspositionen wechseln oder den Markt sogar für eine Weile verlassen.»