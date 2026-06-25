Mit Händler-Hedging sind die Geschäfte gemeint, die Market Maker nutzen, um ihr Risiko bei Kursbewegungen zu steuern. Jede starke Kursbewegung um den Verfallstermin herum sagt möglicherweise mehr über die Positionierung aus als über eine nachhaltige Trendwende. Haeems sagte, der wichtigere Test werde in der ersten vollen Juliwoche erfolgen, nachdem die Quartalsvolumina abgerechnet und die Hebelwirkung reduziert sei.