Bitcoin-Optionen im Nominalwert von rund 10 Milliarden US-Dollar verfallen am Freitag auf Deribit, dem grössten Handelsplatz für Krypto-Optionen. Da die meisten dieser Optionen auf steigende Kurse setzen und Bitcoin gefallen ist, besteht die Möglichkeit, dass Händler defensivere oder 'bärischere' Positionen einnehmen.
«Dieses Orderbuch war auf höhere Kurse mittelfristig ausgerichtet und wird nun gegen einen Kurs bewertet, der gefallen ist», sagte Jean-David Pequignot, Chief Commercial Officer bei Deribit. «Die Konsenspositionierung für Long-Call-Optionen hat sich ins Negative verschoben.»
Bitcoin fiel am Mittwoch im New Yorker Handel zeitweise unter 60'000 US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2024. Bitcoin hat seit dem Börsencrash vom 10. Oktober Schwierigkeiten, sich zu stabilisieren und liegt über 50 Prozent unter seinem Rekordhoch. Die grösste Kryptowährung notiert unter ihrem 200-Wochen-Durchschnitt, einem technischen Niveau, das auf einen längerfristigen Bärenmarkt hindeuten kann.
Die auf Deribit auslaufenden Bitcoin-Optionen repräsentieren etwa 37 Prozent des offenen Interesses, also die Gesamtzahl der aktuell aktiven Kontrakte. Laut Pequignot liegt das Verhältnis von 'bärischen' Put-Optionen zu 'bullischen' Call-Optionen bei 0,83, was darauf hindeutet, dass mehr Anleger auf einen Kursanstieg von Bitcoin setzen.
Der Grossteil des offenen Interesses an Call-Optionen ist derzeit aus dem Geld, das heisst die Kontrakte haben zum aktuellen Kurs keinen inneren Wert. Put-Optionen hingegen konzentrieren sich um 60'000 bis 65'000 US-Dollar und 70'000 bis 75'000 US-Dollar. Diese Positionierung lässt vermuten, dass 'bärische' Wetten eher aufgehen.
«Die Mechanismen des Verfalls von Optionen klären zwar die Positionierung, geben aber keine Richtung vor», sagte Adam Haeems, Leiter des Asset Managements bei der Tesseract Group. Das Hauptproblem sei jedoch nach wie vor ein von Call-Optionen dominierter Markt, der zum Quartalsende und im Sommer mit geringer Liquidität zu kämpfen habe.
«Geringe Volumina und ein konzentrierter Verfallstermin bedeuten, dass die Kursbewegung am Freitag wahrscheinlich über das Ziel hinausschiesst, sobald der Marktfluss zuerst umschlägt, und sich dann wieder dem Mittelwert annähert, sobald die Absicherungsgeschäfte der Händler aufgelöst sind», so Haeems.
Mit Händler-Hedging sind die Geschäfte gemeint, die Market Maker nutzen, um ihr Risiko bei Kursbewegungen zu steuern. Jede starke Kursbewegung um den Verfallstermin herum sagt möglicherweise mehr über die Positionierung aus als über eine nachhaltige Trendwende. Haeems sagte, der wichtigere Test werde in der ersten vollen Juliwoche erfolgen, nachdem die Quartalsvolumina abgerechnet und die Hebelwirkung reduziert sei.
Ausserhalb des Derivatehandels hat sich das Umfeld verschlechtert. Laut von Bloomberg zusammengestellten Daten haben in den USA notierte Bitcoin-Fonds im Juni bisher Nettoabflüsse von fast 3 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Strategy, der grösste institutionelle Bitcoin-Inhaber, steht aufgrund von Investorenbedenken hinsichtlich seiner Fähigkeit, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, ebenfalls unter Druck. Auch der makroökonomische Druck belastet Kryptowährungen, da die Aussicht auf steigende Zinsen Kapital von Anlagen abzieht, die keine Rendite abwerfen.
Griffin Ardern, Mitbegründer des Primal Fund, erklärte, die längerfristige pessimistische Haltung von Optionshändlern gegenüber Bitcoin habe sich verstärkt, während restriktive Kommentare der Federal Reserve und hohe Renditen von US-Staatsanleihen darauf hindeuten, dass Investoren eine geringere Liquidität einpreisen. «Bei sinkender Liquidität schneidet Bitcoin in der Regel nicht so gut ab», sagte er.
(Bloomberg/cash)