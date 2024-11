Analyst Timo Emden von Emden-Research schrieb: «Wenige Tage vor der US-Wahl wird die Nervosität am Kryptomarkt spürbar grösser.» Kurz vor der Wahl leuchte Anlegern ein, dass ein Sieg Donald Trumps und die damit erhoffte rosige Zukunft für Bitcoin und Co alles andere als in Stein gemeisselt sei.