Bitcoin befindet sich nach einem wochenlangen Ausverkauf, der Anfang Oktober mit einer massiven Liquidation begann und bei der gehebelte Positionen im Wert von rund 19 Milliarden US-Dollar vernichtet wurden, in einer geschwächten Position. Dies, nachdem Fed-Chef Jerome Powell eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte durchgesetzt hatte. Die Massnahme konnte die Stimmung der Krypto-Händler jedoch kaum verbessern.