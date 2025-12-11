Bitcoin befindet sich nach einem wochenlangen Ausverkauf, der Anfang Oktober mit einer massiven Liquidation begann und bei der gehebelte Positionen im Wert von rund 19 Milliarden US-Dollar vernichtet wurden, in einer geschwächten Position. Dies, nachdem Fed-Chef Jerome Powell eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte durchgesetzt hatte. Die Massnahme konnte die Stimmung der Krypto-Händler jedoch kaum verbessern.
Der S&P 500 stieg am Mittwoch in New York um 0,7 Prozent und verzeichnete damit den grössten Kursgewinn an einem Fed-Entscheidungstag seit März. Er schloss knapp unter einem Rekordhoch. «Das ist eine klare Entkopplung», sagte Sean McNulty, Leiter des Derivatehandels für den asiatisch-pazifischen Raum bei FalconX. Die nächste wichtige Marke für Bitcoin liegt bei 88'500 US-Dollar, wobei 85'000 US-Dollar «die entscheidende Grenze» darstellen, fügte er hinzu.
Händler sehen sich nun mit uneinheitlichen technischen Indikatoren konfrontiert, die Aufschluss über die weitere Marktentwicklung geben. Am Mittwoch verzeichneten US-amerikanische börsengehandelte Fonds (ETFs), die in Bitcoin investieren, einen Nettozufluss von 224 Millionen US-Dollar, angeführt von 193 Millionen US-Dollar beim iShares Bitcoin Trust von BlackRock - dem höchsten Wert seit 30 Tagen.
Strategy, das von Michael Saylor geführte Bitcoin-Treasury-Unternehmen, erwarb vom 1. bis 7. Dezember 10'624 Token im Wert von 962,7 Millionen US-Dollar - die grösste Akquisition seit Juli. Dennoch konnte der Kauf durch Strategy den Token-Kurs nicht über 94'000 US-Dollar halten.
«Dies bestätigt, dass die Nachfrage von strukturellen Verkäufen überwältigt wird», so McNulty. Perpetual-Futures-Kontrakte für Bitcoin, die den grössten Anteil am Krypto-Handelsvolumen ausmachen, deuten auf eine pessimistische Tendenz hin. Laut Daten von CryptoQuant sind die Finanzierungsraten während der asiatischen Handelszeiten negativ, was bedeutet, dass bärische Händler bullischen Händlern nun Geld zahlen, um ihre Short-Positionen zu halten.
Obwohl sich Bitcoin in den letzten Wochen von einem Tiefstand bei 80'537 US-Dollar erholt hat, warnte Tony Sycamore, Analyst bei IG Australia, vor einem möglichen Kursrückgang und einem erneuten Test und Durchbruch dieses Niveaus.
(Bloomberg/cash)