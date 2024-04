Nervös ist der Markt auch wegen des bevorstehenden Bitcoin-Halving, was ebenfalls starke Kursschwankungen befördert. Am kommenden Samstag wird die Belohnung für das Berechnen neuer Bitcoins halbiert - zum vierten Mal in der Geschichte der Währung. Die Menge der Bitcoins, die neu auf dem Markt gebracht werden, wird so reduziert. Experten warnen generell immer wieder vor Kursbewegungen des Bitcoin, die extrem stark ausfallen können.