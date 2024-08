«Die befürchtete nächste Verkaufswelle bleibt damit womöglich vorerst aus», kommentierte Analyst Timo Emden. «Erste Schnäppchenjäger begeben sich mittlerweile auf die Jagd und nutzen die vermeintlich günstigen Preisniveaus für einen Einstieg in den Markt.» Der Bitcoin hatte bereits in der vergangenen Woche nachgegeben. So hatte er am vergangenen Montag noch knapp 70.000 Dollar gekostet. Wachsende Rezessionsängste in den Vereinigten Staaten belasteten. Vor allem der schwache US-Arbeitsmarktbericht hatte am Freitag die Verunsicherung angeheizt.