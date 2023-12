Marktbeobachter warnen indes vor einem "Buy the Rumor - sell the News"- Event. Will heissen, sollte der ETF tatsächlich zugelassen werden, könnten viele Spekulanten ihre Gewinne ins Trockene bringen und den Kurs damit unter Druck setzen. Und auch ob ein ETF zu einem grossen Zufluss an frischem Kapital beiträgt, bleibt unter Experten umstritten.