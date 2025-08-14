Im Sog des Höhenflugs erreichte auch die zweitgrösste Kryptowährung Ether mit 4780,04 Dollar den höchsten Stand seit Ende 2021. Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin fast 32 Prozent zugelegt. Trump, der sich selbst als «Krypto-Präsident» bezeichnet, hatte nach seiner Rückkehr ins Weisse Haus eine für die Branche vorteilhafte Regulierung durchgesetzt.