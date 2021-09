Die Preise für Bitcoin und anderer Kryptowährungen wie Ether oder BNB sind im August wieder in die Höhe geschossen. Der kombinierte Kryptomarkt durchbrach erneut die Schwelle von 2 Billionen Dollar.

Bei genauerer Betrachtung taten sich jedoch grosse Unterschiede auf: Die weltgrösste Kryptowährung Bitcoin tat sich schwer und konnte nur für kurze Zeit über die Marke von 50’000 Dollar steigen. Gleichzeitig sind Ether, Cardano, BNB und Solana in die Höhe geschnellt - und sogar der Meme-basierte Dogecoin übertraf Bitcoin im August mit seiner Kursrendite.

An Investitionsmöglichkeiten fehlt es bei den Kryptowährungen nicht. Einer hat bei dieser Fülle an Möglichkeiten bisher den richtigen Riecher gehabt. Im Februar investierte der 33-jährige US-Amerikaner Glauber Contessoto alle seine Ersparnisse in Dogecoin. Und gut zwei Monate später im April war er ein Dogecoin-Millionär.

Contessoto plant nun, bei einer anderen Kryptowährung "all-in" zu gehen. Dies berichtet der Wirtschaftssender CNBC. Seine nächste Wahl ist die Cardano-Blockchain und ihr Altcoin ADA. Dieser kam 2017 auf den Markt und ist gemessen am Marktwert nach Bitcoin und Ether die drittgrösste Kryptowährung. Im letzten Monat hat die Kryptowährung 114 Prozent hinzugewonnen.

"Ich werde von nun an mit jedem bisschen Geld, das ich verdiene, so viel Cardano wie für menschliche Verhältnisse möglich aufkaufen", sagte Contessoto kürzlich gegenüber CNBC. An seinen Dogecoin werde er aber festhalten. Denn Contessoto erwartet, dass Dogecoin, Ethereum, Bitcoin, Cardano und XRP - in dieser Reihenfolge - die Top-5-Kryptowährungen der nächsten fünf Jahre sein werden. Diese Meinung tat er Ende August auf Twitter kund.

Mit seiner Cardano-Wette könnte Contessoto auch dieses Mal einen guten Riecher aufweisen. Krypto-Experten gehen davon aus, dass die dazugehörige Kryptowährung ADA in den nächsten Monaten die 3-Dollar-Marke knacken wird. Aktuell steht der Altcoin bei 2,83 Dollar.

Denn die von Ethereum-Gründer Charles Hoskinson mitbegründete Blockchain Cardano wird im September das "Alonzo-Upgrade" vollziehen. Die Blockchain soll danach eine ähnliche Smart-Contract-Funktionalität wie Ethereum bieten. Davon dürfte im Endeffekt der Altcoin ADA sicherlich profitieren.

