Das Thema Ethereum-ETFs ist immer wieder in den Schlagzeilen. Der Handelsstart wurde mehrfach angekündigt und dann doch wieder verschoben. Doch in den nächsten Tagen soll es endlich so weit sein: Die ersten Ethereum-ETFs könnten noch vor August starten. Dieser Schritt wird voraussichtlich institutionelles Kapital in Milliardenhöhe nach Ethereum lenken.