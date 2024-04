«Rund eine Woche vor dem Bitcoin-Halving zeigen sich Anleger nervös», schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. Bei diesem Ereignis wird die Belohnung für das Schürfen neuer Bitcoins halbiert, was in der Vergangenheit schon häufig für steigende Kurse sorgte. Im Ergebnis kommen weniger neue Bitcoin in Umlauf, das Angebot wächst also langsamer. Dem Experten zufolge dürften aber auch die Fragezeichen über die künftige Geldpolitik die Investoren umtreiben.