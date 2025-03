In den vergangenen Tagen richteten sich die Blicke dann aber bereits wieder auf die erwartete Bekanntgabe der US-Digitalwährungsreserve. Anleger hätten gehofft, dass sich US-Präsident Donald Trump nicht nur abermals als Schutzherr für Bitcoin und Co positionieren werde, «sondern das Fundament für eine Symbiose zwischen der US-Regierung und der Kryptobranche gelegt wird», so Marktexperte Timo Emden von Emden Research.