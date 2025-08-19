«Wenige Tage vor dem mit Spannung erwarteten Notenbanker-Treffen in Jackson Hole sind Investoren am Kryptomarkt weiter in Deckung gegangen», sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Von der nächsten Sitzung am 17. September erwarten sich Experten überwiegend eine Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte. Einige Beobachter schliessen auch eine Verringerung um 0,50 Punkte nicht aus. «Es dominiert die Sorge, dass Jerome Powell mit einer restriktiven Tonlage den Zinssenkungsfantasien Wind aus den Segeln nehmen könnte», begründete Emden die Rückschläge beim Bitcoin.