Der Kurs des Bitcoin ist am Dienstag deutlich gesunken. Auf der Handelsplattform Bitfinex wurden am Mittag rund 65'300 US-Dollar für einen Bitcoin gezahlt. In der Nacht zum Dienstag hatte er noch fast 70'000 Dollar gekostet. Als Gründe werden primär die schwindende Nachfrage nach Bitcoin-ETFs (börsengehandelte Fonds) in den USA und die nachlassende Hoffnung auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) genannt.