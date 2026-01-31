Die weltweit grösste Kryptowährung verbilligte sich am Abend um 6,5 Prozent auf 78.720 ​Dollar. Auch die zweitwichtigste Cyberdevise ‌Ether geriet unter Druck. Sie ‌verbilligte sich um fast zwölf Prozent auf 2388 Dollar.

Bereits am Freitag war der Bitcoin-Kurs auf 81.104 Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit ⁠dem 21. November gefallen. Als Belastung erwies sich zuletzt der starke Dollar. Die US-Währung hatte zugelegt, nachdem der ​frühere Notenbanker Kevin Warsh als neuer Chef ‌der Federal Reserve ausgewählt ‍worden war. Marktteilnehmer befürchten, dass er die Geldmenge im Finanzsystem verknappen ​könnte.

Kryptowährungen tun sich seit dem Einbruch im vergangenen Jahr schwer, eine klare Richtung zu finden. Sie ‌wurden von den starken Kursgewinnen ⁠bei Gold und Aktien abgehängt. ‌Seit seinem Rekordhoch im Oktober hat Bitcoin ein Drittel an Wert ‍verloren. Damit entwickeln sich die Kurse anders als von manchen Anlegern erhofft, die unter US-Präsident ​Donald Trump auf eine krypto-freundliche Regulierung ‍gesetzt hatten.

(Reuters)