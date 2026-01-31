Kryptowährungen tun sich seit dem Einbruch im vergangenen Jahr schwer, eine klare Richtung zu finden. Sie ‌wurden von den starken Kursgewinnen ⁠bei Gold und Aktien abgehängt. ‌Seit seinem Rekordhoch im Oktober hat Bitcoin ein Drittel an Wert ‍verloren. Damit entwickeln sich die Kurse anders als von manchen Anlegern erhofft, die unter US-Präsident ​Donald Trump auf eine krypto-freundliche Regulierung ‍gesetzt hatten.