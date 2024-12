Auf der Handelsplattform Bitstamp fiel der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung am Mittag auf 92'118 US-Dollar. Am Morgen hatte der Bitcoin noch über 98'000 Dollar gelegen. In der laufenden Woche gab der Bitcoin merklich nach. Am Dienstag war er noch auf den Rekordstand von 108'364 US-Dollar gestiegen. Die Finanzmärkte hatten dann am Mittwoch stark auf Zinssignale der US-Notenbank Fed reagiert. Die Fed hatte weniger Leitzinssenkungen im kommenden Jahr in Aussicht gestellt. Kryptowährungen gerieten merklich unter Druck, da sie keine Zinserträge abwerfen. Fed-Chef Jerome Powell sagte zudem, dass die Notenbank selbst keine Bitcoin halten dürfe. Die Notenbank fordere auch keine Gesetzesänderung.