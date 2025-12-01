Mit dem Minus vom Montag entfernte sich der Bitcoin wieder deutlicher von seinem Rekordhoch von mehr als 126'000 Dollar, das er Anfang Oktober erreicht hatte. Seit Ende 2024 ist der Wert des Bitcoin um acht Prozent gefallen. Der Erholungsversuch in der vergangenen Woche könnte sich nun lediglich an eine Erholung in einem übergeordneten Abwärtstrend erweisen, hatte Marktexperte Christoph Geyer bereits am Wochenende gewarnt.