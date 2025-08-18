Starke Schwankungen sind beim Bitcoin nicht ungewöhnlich. Mittel- und langfristig befindet sich der Bitcoin im Aufwind. Alleine seit der Wahl von Donald Trump, der als Förderer von Digitalwährungen gilt, zum neuen US-Präsidenten im vergangenen November stieg der Kurs um mehr als 70 Prozent. Im Herbst 2022 hatte der Bitcoin noch rund 15'000 Dollar gekostet - seitdem hat sich der Bitcoin damit fast verachtfacht. Vor zehn Jahren lag der Kurs lediglich bei etwas mehr als 200 Dollar.