Nach Einschätzung des Experten Ignacio Aguirre von der Handelsplattform Bitget ist die Erholung des Bitcoin am Wochenende möglicherweise ein frühes Anzeichen für eine breitere Markterholung gewesen. Er wies darauf hin, dass der November im längerfristigen Vergleich zu den Monaten mit der stärksten Kursentwicklung des Bitcoin zählt. «Die jüngste Entspannung bei den Verkäufen durch Privatanleger deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise einen kurzfristigen Tiefpunkt erreicht hat», sagte Aguirre.