Neben der Zinspolitik der US-Notenbank Fed rückt zunehmend die US-Präsidentschaftswahl in den Fokus. Dass die Demokratin Kamala Harris neuesten Umfragen zufolge in wichtigen Swing States hinter Donald Trump liege, lasse Anleger hellhörig werden, erklärt Analyst Timo Emden von Emden Research. So gilt Trump als explizit kryptofreundlich, bei Harris ist das weniger klar. «Der Bitcoin kann damit womöglich weiterhin als Trump-Barometer angesehen werden», so der Analyst.