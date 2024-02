Bereits am späten Montag stieg der Kurs der nach Marktwert grössten Kryptoanlage erstmals seit Ende 2021 über die Marke von 50'000 US-Dollar. In der Spitze stieg der Bitcoin bis auf 50 091 Dollar. Das ist der höchste Stand seit Ende 2021, also seit etwas mehr als zwei Jahren. Bitcoin hält sich auch am Dienstag knapp über dieser Marke.