Die Zuflüsse in börsengehandelte Spot-Bitcoin-Fonds in den USA hatten letzten Monat zu einem Rekordhoch beim Bitcoin-Spotkurs von 73'798 Dollar geführt. Am Freitag lag der Bitcoin noch bei etwa 71'000 Dollar, bevor der Drohnenangriff des Iran auf Israel ihn unter 62'000 Dollar drückte. Die vorübergehende Kurserholung der Kryptowährung Bitcoin am Montag hat sich hernach nicht gehalten. Am Dienstag liegt der Kurs knapp unter 63'500 Dollar.