Wie war es bei früheren Halvings?

Es gibt keine Beweise, dass frühere Halvings den Bitcoin-Kurs in die Höhe getrieben haben. Beim bislang letzten Halving 2020 stieg der Preis in der Woche danach zwar um zwölf Prozent. Einige Monate darauf begann eine grössere Rally. Als Gründe hierfür wurden allerdings andere Gründe genannt, von der ultra-lockeren Geldpolitik der Notenbanken bis zu Kleinanlegern, die wegen der Pandemie-bedingten Einschränkungen ihr Geld statt in Freizeitaktivitäten in Bitcoin stecken. Beim Halving von 2016 kam die Cyber-Devise in der Woche danach auf ein Plus von gerade einmal 1,3 Prozent, bevor einige Zeit später ein Kursrutsch einsetzte.