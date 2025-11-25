In der Zwischenzeit ist die implizite Volatilität von Bitcoin-Optionen - ein Gradmesser für die erwartete künftige Preisentwicklung - auf das Niveau von April zurückgekehrt, als die Tarifnachrichten eine Verkaufswelle auslösten. «Dies deutet darauf hin, dass sich die Händler für einen Ausbruch positionieren, der natürlich in beide Richtungen gehen kann», sagte Noelle Acheson, Autorin des Newsletters Crypto is Macro Now. «Aber die Schieflage bei den Optionen zeigt, dass die Wetten auf weitere Rückgänge im Vergleich zu denen auf einen Preisanstieg von hier aus schwächer werden.»