Der Bitcoin bewegte sich am Dienstag um die 88'000 Dollar und erholte sich damit von einem Einbruch, der sie auf ein Sieben-Monats-Tief stürzte, massive Liquidationen auslöste und mehr als 1 Billion Dollar an Wert aus dem breiteren Markt für digitale Vermögenswerte entfernte.
Die Stimmung unter den Händlern ist nach wie vor vorsichtig, was den fragilen Zustand des Marktes unterstreicht. Bitcoin ist weiterhin auf dem Weg zu seinem schlechtesten Monat seit 2022, und börsengehandelte Fonds, die in den Token investieren, werden wahrscheinlich die grössten monatlichen Abflüsse seit ihrer Auflegung verzeichnen. Doch nach der bescheidenen Erholung von Bitcoin sehen einige Grund zum Optimismus.
Auf dem Markt für Bitcoin-Optionen sind die Kosten für den Kauf eines Abwärtsschutzes stark gesunken, wobei die Prämie für einwöchige Puts gegenüber Calls von einem 2025 erreichten Höchststand von 11 Prozent am Freitag auf etwa 4,5 Prozent gesunken ist, so Caroline Mauron, Mitgründerin von Orbit Markets. «Dies deutet darauf hin, dass die Anspannung deutlich nachgelassen hat und die Anleger davon ausgehen, dass die Talsohle vorerst erreicht ist», sagte sie.
Eine weitere Kennzahl, die die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist der 14-tägige Relative-Stärke-Index von Bitcoin, der nach einem steilen Rückgang seit Anfang Oktober nun bei 32 liegt. Ein Wert von 30 oder darunter signalisiert in der Regel einen überverkauften Vermögenswert, während ein Wert von 70 oder darüber das Gegenteil anzeigt.
In der Zwischenzeit ist die implizite Volatilität von Bitcoin-Optionen - ein Gradmesser für die erwartete künftige Preisentwicklung - auf das Niveau von April zurückgekehrt, als die Tarifnachrichten eine Verkaufswelle auslösten. «Dies deutet darauf hin, dass sich die Händler für einen Ausbruch positionieren, der natürlich in beide Richtungen gehen kann», sagte Noelle Acheson, Autorin des Newsletters Crypto is Macro Now. «Aber die Schieflage bei den Optionen zeigt, dass die Wetten auf weitere Rückgänge im Vergleich zu denen auf einen Preisanstieg von hier aus schwächer werden.»
Globale börsengehandelte Kryptoprodukte haben im November bisher Abflüsse in Höhe von mehr als 6 Milliarden US-Dollar verzeichnet, was den grössten monatlichen Abzug seit 2018 darstellt, wie aus den von Bloomberg Intelligence zusammengestellten Daten hervorgeht. Dennoch bleiben die Anleger weitgehend an Ort und Stelle. Die kombinierten Rücknahmen der US-amerikanischen Bitcoin-ETFs in Höhe von 3,7 Milliarden US-Dollar im November entsprechen etwa 3 Prozent ihrer 110 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten.
Laut einem Bericht von S3 Partners ist der Short-Interest - gemessen am Dollarwert der leer verkauften Aktien - für den Bitcoin-Fonds (IBIT) von BlackRock stark zurückgegangen. Rachael Lucas, Analystin bei BTC Markets, merkte an, dass der verhaltene Handel von Bitcoin am Montag auch darauf hinweisen könnte, dass der Verkaufsdruck nachlässt. Sie sieht 80'000 Dollar als kurzfristige Untergrenze und 90'000 bis 95'000 Dollar als Widerstandsbereich für einen bedeutenden Aufschwung.
Technologiewerte waren am Montag die treibende Kraft bei den weltweiten Aktienkursen, als die Händler eine Woche voller Daten begannen. Futures-Kontrakte zeigen, dass die Anleger die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung auf der bevorstehenden Dezember-Sitzung der Federal Reserve auf etwa 80 Prozent schätzen, gegenüber 42 Prozent vor einer Woche. Die Fed-Vertreter scheinen sehr uneins darüber zu sein, ob eine weitere Zinssenkung nach den Senkungen im September und Oktober angemessen wäre.
«Der Markt wird bis zur Entscheidung der Fed abwarten», sagte Mauron von Orbit. «Langfristig orientierte Inhaber, die ihre Positionen bei über 100'000 Dollar aufgeben wollten, sehen das aktuelle Niveau als zu niedrig an, um zu verkaufen, und halten sich zurück, während diejenigen, die neue Positionen aufbauen wollen, versuchen könnten, auf einen weiteren Rückgang unter 85'000 Dollar zu warten.»
(Bloomberg)