Ob Kursrallye, Rekordhoch oder Crash: Dem Bitcoin sind die Schlagzeilen in den Finanznachrichten gewiss. So auch am Montag, als die wertvollste Kryptowährung der Welt zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch von 123’200 Dollar knackte. Seit Jahresbeginn hat der Wert damit um mehr als 30 Prozent zugelegt, in zehn Jahren sogar um 42’000 Prozent.