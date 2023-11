«Die zentrale Thematik für die Märkte bleibt die Hoffnung auf Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten», schrieb Analyst Timo Emden von Emden Research. Anleger warteten sehnsüchtig auf eine zeitnahe Entscheidung durch die US-Börsenaufsicht. Solange diese den Hoffnungen auf Lancierung eines ETF-Anlagevehikels in den USA keinen Strich durch die Rechnung mache, könnten Bitcoin und Co. in den Zulassungsfantasien offensichtlich einen Nährboden finden.