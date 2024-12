Auf der Handelsplattform Bitstamp kostete die älteste und bekannteste Kryptowährung am Nachmittag bis zu 108.364 US-Dollar und damit deutlich mehr als in der Nacht auf Dienstag, als der Kurs nach dem am Montagabend erreichten Rekordhoch von 107.821 Dollar bis auf gut 105.500 Dollar gefallen war.