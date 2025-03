Gleichzeitig wächst laut Kryptoexperte Timo Emden von Emden Research die Enttäuschung darüber, dass sich Trump seinen im Vorfeld getätigten Versprechen bis dato weniger zugewendet habe als erhofft: «Zahlreiche Vorschusslorbeeren sind gerade dabei, zu verwelken.» Trotz der Ankündigung einer strategischen Bitcoin-Reserve kämen nun die ersten Zweifel an der in Aussicht gestellten kryptofreundlichen Politik an das Tageslicht.