Darüber hinaus hatten zuletzt Daten vom US-Arbeitsmarkt positiv überrascht, was gegen Zinssenkungen in den USA spricht. In der vergangenen Woche war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend weiter gefallen, was auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeutet. Die Aussicht, dass die Zinsen in den USA nicht gesenkt werden könnten, belastet eher den Bitcoin.