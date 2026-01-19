Auch bei anderen Kryptowährungen wie Ether kam es in der vergangenen Nacht zu deutlichen Kursverlusten. Nach Daten der Handelsplattform CoinGecko haben Anleger im Zuge der Kursverluste der vergangenen Nacht etwa 100 Milliarden Dollar aus dem Kryptomarkt abgezogen. Am Morgen haben sich die Kurse aber stabilisiert. Der Bitcoin wurde zuletzt wieder etwas höher bei 92.900 Dollar gehandelt.