Am Kryptomarkt wird jetzt ein regelmässiges Ereignis mit grosser Spannung erwartet: Im April steht wieder einmal ein sogenanntes «Halving» an, das in der Vergangenheit schon häufig für steigende Kurse gesorgt hat. Die Halbierung der Belohnung für das «Schürfen» neuer Bitcoins führte in der Vergangenheit jeweils zu einer Wertsteigerung. Im Ergebnis kommen weniger neue Bitcoin in Umlauf, das Angebot wächst also langsamer.