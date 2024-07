Nach Einschätzung des Analysten Timo Emden von Emden-Research spielt auch der Wahlkampf in den USA eine Rolle bei der Kursentwicklung. «Anleger hoffen, dass mit Donald Trump ein kryptofreundlicher Präsident in Zukunft die grösste Volkswirtschaft der Welt regiert und unter anderem die regulatorischen Daumenschrauben lockert», sagte Emden. Nach dem Attentat auf Trump hat sich an den Finanzmärkten die Spekulation auf eine Rückkehr des ehemaligen Präsidenten in das Weisse Haus verstärkt. Der Bitcoin habe hiervon nach Einschätzung von Emden «kräftig profitieren können».