«Bitcoin und Co. befinden sich weiterhin im Klammergriff der Handelsstreitigkeiten», schrieb Experte Timo Emden von Emden Research. Anleger fürchteten insbesondere weitere Strafzölle durch US-Präsident Donald Trump, was zulasten des allgemeinen Risikoappetits gehe. Gleichzeitig dürfte die Enttäuschung über das Ausbleiben konkreter Schritte zur Einführung strategischer Bitcoin-Reserven in den USA mitschwingen.