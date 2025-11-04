Der Bitcoin steht bereits seit Mittwoch letzter Woche unter Druck. Der Präsident der US-Notenbank hatte Anleger mit der Aussage verunsichert, dass eine weitere Senkung des Leitzinses bei der Dezember-Sitzung alles andere als sicher sei. «Investoren fürchten, dass der geldpolitische Gegenwind jenseits des Atlantiks doch länger anhält als gedacht und schalten in den Risk-off-Modus», schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. Solange die Phase der geldpolitischen Lockerungsfantasie vorbei scheine, fehle dem Markt der Nährboden für eine nachhaltige Erholung.