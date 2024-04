Der Kurs lag unter 63'500 US-Dollar. Am Mittag war er in der Spitze noch fast über 67'000 Dollar gestiegen. Am Freitag hatte der Bitcoin sogar noch bei rund 71 000 Dollar notiert, bevor ihn der Angriff Irans auf Israel unter 62'000 Dollar gedrückt hatte. Auch an den Aktienmärkten hatte sich am Montag die zunächst überraschend entspannte Haltung im späteren Geschäft in Luft aufgelöst.