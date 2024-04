Bei früheren Halvings stieg anschliessend der Bitcoin-Kurs. Nach der Drosselung am 11. Mai 2020 etwa stieg der Preis in der darauffolgenden Woche um etwa zwölf Prozent und in den folgenden zwölf Monaten um 659 Prozent. Im Juli 2016 erhöhte sich der Bitcoin-Preis in der nächsten Woche um rund 1,3 Prozent, fiel jedoch einige Wochen später wieder ab, bevor er erneut anstieg. Einige Beobachter sehen eine Kausalität: Da das Angebot an Bitcoin nicht mehr so stark wachse, handle es sich um eine Verknappung, die zu einem höheren Preis führe. Skeptiker halten dagegen, dass das Halving als vorhersehbarer Schritt bereits eingepreist sei.