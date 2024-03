«Auch wenn die jüngsten US-Inflationsdaten auf dem ersten Anblick nicht ganz nach dem Geschmack der Anleger sind, sorgen diese für einen zusätzlichen Silberstreif im Hinblick auf baldige Zinssenkungen in den USA», sagte Timo Emden vom Analysehaus Emden Research. So blieben die Zinssenkungsfantasien der Investoren am Leben und dürften riskanten und zinslosen Anlagen wie Bitcoin weiter in die Karten spielen.