Die positive Entwicklung nach dem Wochenende wird auf den leicht schwächeren Dollar und die steigende Risikobereitschaft vor Beginn der US-Handelssitzung gestützt. Am Mittwoch veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll ihrer Sitzung von Mitte März, was Hinweise auf die Stimmungslage der Zentralbanker liefern dürfte.