Der Bitcoin notiert am Nachmittag des Ostermontags auf 69'521 Dollar, also fast 4 Prozent höher als noch am Vortag. Anfang Jahr hatte die Kryptowährung beinahe 97'000 Dollar gekostet.
Die positive Entwicklung nach dem Wochenende wird auf den leicht schwächeren Dollar und die steigende Risikobereitschaft vor Beginn der US-Handelssitzung gestützt. Am Mittwoch veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll ihrer Sitzung von Mitte März, was Hinweise auf die Stimmungslage der Zentralbanker liefern dürfte.
Die Aussicht auf einen möglichen temporären Waffenstillstand im nahen Osten sorgt kurzfristig für vorsichtigen Optimismus am Markt.
(cash)