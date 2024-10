Bitcoin näherte sich am Montag der Marke von 70'000 Dollar, unterstützt durch eine Welle von Zuflüssen in börsengehandelte Fonds und Optimismus bezüglich der US-Regulierungen. Die Kryptowährung stieg um 1 Prozent, gab jedoch einige Gewinne wieder ab und lag am frühen Montagmorgen bei 68'720 Dollar, nahezu unverändert. Kleinere Tokens wie Ether und Solana bewegten sich in einer engen Spanne.