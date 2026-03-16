Zu Wochenbeginn nimmt die Blockchain-Devise wieder Kurs auf die Marke von 75'000 Dollar und notiert auf dem höchsten Stand seit gut einem Monat. Damit legt die «Krypto-Leitwährung» im Vergleich zum Vortag um rund 4 Prozent zu und steht im Wochenvergleich rund 7,6 Prozent höher. Ebenfalls einen Erholungsversuch starten derweil die klassischen Finanzmärkte, die zuvor noch angesichts der geopolitischen Unsicherheiten in Form des Kriegs im Iran und der anhaltend hohen Ölpreise schwächelten.