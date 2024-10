Die grösste Kryptowährung näherte sich zu Beginn der Woche der 70’000-Dollar-Marke, bevor sie wieder zurückfiel. Der Token, der in diesem Jahr um etwa 60 Prozent gestiegen ist, wechselte am Mittwochmorgen den Besitzer bei 67’100 Dollar. Das Put-zu-Call-Verhältnis tendiert gegen Ende des Jahres nach unten, wobei mehr Händler Call-Optionen als Puts kaufen, so die Daten, die von der grössten Kryptooptionsbörse Deribit zusammengestellt wurden.