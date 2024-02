Am Dienstag knackte die älteste und bekannteste Digitalwährung auch die Marke von 57 000 US-Dollar. In der Nacht stieg der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 57 055 Dollar. Das ist der höchste Stand seit Ende 2021. Das Rekordhoch, das nur etwas früher mit knapp 69 000 Dollar markiert worden war, ist zwar noch etwas entfernt. Bei dem Tempo der jüngsten Rally könnte es aber schneller in Reichweite kommen als gedacht.