Die Bitcoin-Rally auf etwas über 126'000 Dollar in diesem Jahr beruhte auf zwei Säulen: der Erwartung mehrerer Zinssenkungen durch die Federal Reserve und wachsender institutioneller Nachfrage. Beide Geschichten sind inzwischen ins Stocken geraten, während Momentum-Käufer sich zurückziehen. Der Kursverfall trifft vor allem Digital-Asset-Firmen, deren Bewertungen auf der früheren Rallye fussten.